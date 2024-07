Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Guess Word med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

I Guess Word vil spillere ha 6 sjanser til å finne et ord på 4 bokstaver. Vær oppmerksom på fargen på bokstaven etter hver prediksjon. Guess Word er et vanedannende puslespill der spillere må bruke hele vokabularet sitt for å finne et mystisk ord på 4 bokstaver. Det er et grunnleggende engelsk ord, men du vil ikke ha noen anelse ved første forsøk. Du kan bare tilfeldig gjette ett meningsfullt ord på første forsøk. Men da vil du vite om det er nøyaktig eller ikke og hvor nøyaktig det er i dette spillet gjennom fargen på hvert kryssord. Bokstavene som blir grønne er de riktige bokstavene. De gule tekstboksene er bokstaver som vises i ordet, men som er i en annen posisjon. De resterende bokstavene er bokstaver som ikke vises i ordet. Tenk nøye for å komme opp med det riktige svaret i minst mulig antall forsøk.

Nettside: connectionsgame.io

