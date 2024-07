Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Gram Jam med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Gram Jam er et morsomt ordgjettespill der spillere lager ord i rader og kolonner ved å bytte bokstaver. Det er basert på reglene for Wordle sjangerspill. Gram Jam har 2 moduser: klassisk og daglig. Med daglig spillemodus kan du bare spille en gang om dagen. Selv om du får det riktig, vil du ikke kunne fortsette til neste puslespill. Men du kan gjøre dette hvis du spiller i klassisk modus. Det er basert på spillets regler Wordle. Etter hver spådom vil bokstavene endre farge for å indikere om spådommen din er riktig eller ikke. Hvis spådommen er riktig, blir linjen grønn. Men tenk deg godt om før du gir spådommer.

Nettside: connectionsgame.io

