Game of Sultans er et rollespill utviklet av Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Du har ansvaret under det osmanske rikets storhetstid. Du sitter i førersetet som sultanen eller sultanen hvis du går inn i luksuriøst antrekk. Ta del i spennende og lidenskapelige møter, overvåk imperiet ditt med hjelp av visirer, og oppdra kjæledyrene og arvingene dine i Imperiets tjeneste! Banens kjæledyrkennel er nå åpen! Lek med dine hengivne kjæledyr og send dem ut i naturen! Hvis du behandler dem godt, vil de modigste stå ved din side og forsvare imperiet! Verdens mest attraktive mennesker kommer for å møte deg, men hvem vil vinne ditt hjerte? Skriv kjærlighetshistorien din etter å ha valgt din sjelevenn! Hva kan være bedre enn å bevare arven din og fremme suksessen til barna dine? Når de er gamle nok, gift dem med arvingene til vennene dine for å knytte sterke bånd! Spill Game of Sultans online på en PC eller mobil uten å laste ned. Bruk nettleseren til å spille Android-spill. Begynn å spille spill online gratis på now.gg.

