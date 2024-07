I Flappy Birdle må spilleren både skrive inn bokstaver i den tomme boksen og kontrollere fuglens flukt slik at den ikke berører bakken. Gjett mysterieordet riktig på 6 forsøk. Dette er et spill som kombinerer Wordle-spillsjangeren og det populære Flappy Bird-spillet, som krever tankeevne kombinert med smidighet i drift. Flappy Birdle har et høyere vanskelighetsnivå enn andre Wordle-spill fordi du må tenke hardt for å gjette ordet og være oppmerksom på fuglens balanse. Derfor vil spillere ikke ha mye tid til å tenke på å komme opp med et vokabular sammenlignet med andre Wordle-spill. Trikset for å bestå dette spillet er når du ser fuglen gradvis falle til bakken eller ikke holder balansen, trykk på en bokstav. Men det maksimale antallet forsøk i dette spillet er begrenset til 6 ganger, så mens fuglen fortsatt holder balansen, tenk raskt på ordet som må fylles ut i den tomme boksen. Dessuten har Flappy Birdle fortsatt samme gameplay som andre Wordle-spill. Når du skriver inn et ord på 5 bokstaver, vil fargen på hver ordboks endres basert på nøyaktighetsnivået. Grønne bokstaver er bokstaver som er tilstede i ordet og er i riktig posisjon. Gule bokstaver er bokstaver som finnes i ordet, men som er plassert på en annen plass i ordet. Grå bokstaver vises ikke i ordet. Endre valget ditt i de neste gjetningene og prøv å tenke nøye gjennom slik at du kan gjette riktig med minst mulig antall forsøk.

