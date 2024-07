Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Find The Lost Letter med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Find The Lost Letter er et morsomt puslespill der spillere må observere et gitt bilde, og deretter fylle ut de manglende bokstavene i de tomme feltene for å lage et fullstendig meningsfullt ord. På høyre side er 3 bokstaver som spillet har foreslått til spilleren. Spillere trenger bare å velge én av disse tre bokstavene. Bare én bokstav er riktig. Den riktige bokstaven vil være bokstaven som når den kombineres med de gjenværende gitte bokstavene vil skape et ord som har en fullstendig betydning og tilsvarer det gitte bildet. Fullfør alle gåtene med 60 objekter og engelsklæringen din blir enklere.

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Find The Lost Letter. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.