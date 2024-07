Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Evil Wordle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Evil Wordle med 30 tomme bokser, fyll inn ordene som samsvarer med 6 ord og 5 bokstaver, dechiffrer informasjonen gjennom de gitte hintene. Det starter med at brukeren skriver inn et tilfeldig ord på fem bokstaver. Da bør alle gjetningene dine på baksiden være relatert til ordet du opprinnelig skrev inn. I utgangspunktet er Evil Wordle et Wordle-spill med enkel spilling, men krever spillerens tenkeevne. Det er ikke lett når spilleren skal tenke på forholdet mellom ord og finne svaret. Dette er også en morsom og effektiv måte for deg å både trene tenkningen og lære engelsk ordforråd. Med dette spillet er antall gjetninger ubegrenset. Jo flere ord du kan gjette, jo flere ord har du, og jo bedre er du.

Nettside: connectionsgame.io

