Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Draw And Pass med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

På Draw And Pass må spillerne tegne de manglende detaljene for å fullføre bildeoppgaver. Stimuler kreativiteten din med interessante bilder. Draw And Pass gir spillere totalt mer enn 50 forskjellige bilder. Dette er bilder som er veldig nære mennesker i dagliglivet som mat, dyr osv. Men de er ikke komplette, du må fullføre det ved å tegne de manglende detaljene i rammen. bilde. Utvid kreativiteten din og fullfør de manglende delene for å bestå nivåene. Du kan bruke hint-knappen øverst til høyre på skjermen. Test fantasien din.

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Draw And Pass. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.