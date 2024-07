Finn et mysterieord på 5 bokstaver i Dirdle med opptil 6 forsøk. Test din tenkeevne, intelligens og vokabular gjennom dette spillet. Dirdle er et vanedannende kryssordspill som vil kreve at spillere bruker mye kunnskap for å dekode det mystiske ordet. Spillere må ha et rikt vokabular, eller i det minste kunne grunnleggende engelsk vokabular for å kunne spille dette spillet. Dessuten må spillerne tenke for å finne svaret basert på forslagene som er gitt. Dette er rett og slett endringer i farge, men det har å gjøre med det nøyaktige nivået på mysterieordet. Grønne bokstaver er riktige bokstaver. Den gule bokstaven er i feil posisjon og de resterende bokstavene vises ikke. La oss endre det tilbake. Ønsker deg lykke til og dekode dem raskt.

