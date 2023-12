Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DIM Beta med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

BETA VERSJON Destiny Item Manager (DIM) lar Destiny-spillere enkelt flytte gjenstander mellom Guardians og hvelvet. DIMs mål er å la spillere utruste sine foresatte raskt. Vår Loadout-funksjon oppnår dette ved å fjerne manuelle trinn som er nødvendige ved overføring av varer. Loadouts gir spillerne muligheten til å definere sett med gjenstander som de vil ha på sine Guardians. Når en loadout er valgt, vil DIM flytte alle elementene som er referert til av loadout til en foresatt. Hvis varen ble utstyrt av en annen foresatt, vil Loadouts-funksjonen erstatte denne varen med en lignende gjenstand, hvis mulig, for å tillate at Loadout-referert gjenstand kan overføres. Med et enkelt klikk på en knapp kan du ha en PVP-, PVE- eller Raid-klar verge. DIM er basert på de samme tjenestene som brukes av Destiny Companion-appen for å flytte og utstyre gjenstander. DIM vil ikke kunne demontere noen av elementene dine.

destinyitemmanager.com

