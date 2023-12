Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for D&D Beyond med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

D&D Beyond (DDB) er det offisielle digitale verktøysettet og spillfølgen for Dungeons & Dragons femte utgave. DDB er vert for nettversjoner av de offisielle Dungeons & Dragons-bøkene i femte utgave, inkludert regelbøker, eventyr og andre tillegg; det gir også digitale verktøy som en karakterbygger og digitalt tegnark, monster- og trolldomslister som kan sorteres og filtreres, en møtebygger og en interaktiv Twitch-utvidelse. I tillegg til offisielt D&D-innhold, gir det også muligheten til å lage og legge til tilpasset hjemmebrygget innhold. D&D Beyond publiserer også regelmessig original video-, strøm- og artikkelinnhold, inkludert intervjuer med Dungeons & Dragons-ansatte, forhåndsvisninger av innhold og bindinger, og ukentlige utviklingsoppdateringer. D&D Beyond ble tidligere drevet av Curse LLC, et datterselskap til Twitch. Imidlertid kunngjorde Fandom, Inc. 12. desember 2018 at de hadde kjøpt opp alle Curses mediemidler, inkludert D&D Beyond.

