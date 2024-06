Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CS Online med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Counter-Strike GO Du kan, uten å overdrive, bli kalt en av de mest populære online skytespillene. Hver dag, ifølge statistikken til Steam-spillbutikken i CS: GO, spiller rundt 500-700 tusen mennesker. Det er verdt å merke seg at denne figuren ikke har blitt bevart på flere år. Imidlertid, de ekte "gamlingene" » husk at hele eposet begynte med den klassiske og mange kjente Counter-Strike 1.6. Mange unge spillere har ikke engang hørt om det, men nettversjonen 1.6 lever, for som du vet, eldes ikke klassikeren.

Nettside: play-cs.com

