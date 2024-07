Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Correct Math med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Test din raske regneevne ved å gi riktig svar på regnestykket i Correct Math innen 3 sekunder. Klikk på 1 av de 3 tilgjengelige alternativene. Correct Math er et vanedannende puslespill der spillere må demonstrere sin tenkning og intelligens for å finne de riktige svarene på gitte beregninger. Spilleren vil ha 3 sekunder til å velge 1 av 3 svar som vil være riktig resultat for den gitte beregningen. Hvis du svarer riktig innen den tildelte tiden, vil spillet automatisk gå videre til neste beregning. Men hvis du svarer feil eller ikke gir et svar innen 3 sekunder, vil systemet automatisk gi det riktige svaret vist i grønt og blinkende status, da vil spillet avsluttes.

Nettside: connectionsgame.io

