Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG er et rollespill utviklet av Devsisters Corporation og now.gg lar deg spille spill online i nettleseren din. Det er mange flere interessante nettspill du kan utforske her. Spill Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG online gratis med now.gg mobilsky. Velkommen tilbake til Cookie Kingdom i Cookie Run: Kingdom av Devsisters, det bedårende strategirollespillet satt i Cookie Run-universet. Nå som GingerBrave har rømt den onde heksens ovn, er det på tide for ham å bygge et lag med informasjonskapsler og legge ut på et oppdrag for å gjenoppbygge det falne Cookie Kingdom. Avslør sannheten bak Rikets fall og sett sammen en gruppe med Rikets mektigste Cookies for å beseire de mørke kreftene som ønsker å stoppe GingerBrave fra å oppfylle sin skjebne. Bygg opp Cookie Kingdom med nydelige dekorasjoner og deilige godbiter. Legg til parker, trebutikker, fabrikker og mye mer. Gjenopprett ære tilbake til Cookie Kingdom i den søteste eventyrrollespillet som finnes!

Nettside: now.gg

