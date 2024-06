Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Connections Game med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Connections Game er et spennende puslespill der du omorganiserer 16 ord i grupper på fire. For å fullføre puslespillet, må spillerne finne ut sammenhengen mellom visse ord. Vær imidlertid oppmerksom; det er ord med flere betydninger som kan gjøre deg forvirret! Etter å ha valgt fire ord, kan spillerne sjekke om de alle passer inn i en gruppe, som ofte refereres til som en "kategori". Kategorier kan dukke opp i ulike former, alt fra en gruppe langsomme dyr til palindromer (ord som kan staves forover og bakover på samme måte, for eksempel "kajakk" og "radar"). Du må mønstre hver eneste unse av hjernen din for å fullføre Connections-spillet! Hver dag gjøres et helt nytt puslespill tilgjengelig på nettet, noe som gjør Connections Game til en flott måte å starte morgenen på (eller å avslutte dagen, i tilfelle du er tidlig ute og våkner før spillet blir oppdatert). Hvis en ikke er nok, kan du spille ubegrensede spill og finpusse ferdighetene dine sammen med dagens puslespill!

Nettside: connectionsgame.io

