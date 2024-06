Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Chrono med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Chrono er et Wordle-spill som krever at spilleren er kunnskapsrik om historiske hendelser. Du må vite nøyaktig når disse hendelsene fant sted for å sette dem i en logisk kronologisk rekkefølge. Hvis du ikke vet det nøyaktige tidspunktet for det, vil du ha det vanskeligere, men du kan fortsatt spille og omorganisere det i riktig rekkefølge basert på tankene dine for å sekvensere dem på nytt.

Nettside: connectionsgame.io

