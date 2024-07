Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Casual Crossword med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Casual Crossword er et morsomt tilfeldig spill der spillere må dekode mystiske ord for å fylle ut de tomme feltene basert på gitte ledetråder. I Casual Crossword må spillerne fylle ut de tomme boksene med de riktige bokstavene. Høyresiden av det tomme brettet vil bli delt inn i to hintdeler, som avslører henholdsvis den horisontale og vertikale rekken med bokstaver i spillet. De tomme cellene er nummerert og tilsvarer dem er forslag til høyre. Tenk nøye for å gi riktig svar. Dekod mystiske ord med intelligensen din.

Nettside: connectionsgame.io

