Brain Workout er et morsomt puslespill der spillere må bruke matematisk tenkning for å fullføre grunnleggende beregninger. I Brain Workout må spillerne bruke matematisk kunnskap for å utføre addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Spillet vil gi eksempler på ufullstendige beregninger, du må finne det manglende tallet for å fullføre beregningen. Dette vil være den raskeste måten for deg å lære og øve på din evne til å beregne nøyaktig og raskt.

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Brain Workout. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.