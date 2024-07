I Brain Puzzle Out må spillerne vise sin intelligens og smidighet i beregningstenkning for å kombinere tall til et gitt resultat. Brain Puzzle Out er et puslespill med et matematikk-tema, der spillere vil kombinere tall ved å legge dem sammen for å danne et gitt tall. Det er gitt mange beregninger, du må ta et raskt valg før tiden går ut. Når du velger hver tallboks, vil totalsummen deres vises nederst. Ovenfor er det nøyaktige sluttresultatet. Beregn raskt og tenk nøye for å gjøre riktig utregning.

