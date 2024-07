Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blurdle med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

I Blurdle vil spillerne ha 8 muligheter til å dekode det mystiske ordet basert på de gitte hintene. Dette er ord som inneholder fire eller fem bokstaver. Blurdle har en høyere vanskelighetsgrad enn andre Wordle-spill. Derfor vil spillerne ha flere forsøk. Dessuten kan du velge vanskelighetsgraden til spillet ved å velge lengden på mysterieordet. Spillere må bruke ledetrådene som er gitt etter hver gjetning for å vite det nøyaktige ordet de skal se etter i de neste gjetningene. Dette spillet passer for de som er flinke til å tenke og liker å resonnere. Dette er også en interessant måte for deg å lære og utvide vokabularet ditt.

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Blurdle. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.