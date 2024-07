Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Animals Word Search med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dyreordsøk gir spillerne et gitt ordforråd, og observer deretter nøye for å finne dem i den rotete ordtabellen. I Dyrs ordsøk vises et alfabet med mange bokstaver ordnet tilfeldig. På høyre side er ordene du trenger for å finne i den tabellen. Observer nøye og finn dem deretter ved å dra musen fra den første bokstaven til den siste bokstaven i ordet. Den er vanligvis plassert på samme horisontale, vertikale eller diagonale rad. Ikke anta at den første bokstaven i ordet vil være øverst, fordi den kan ordnes i omvendt rekkefølge. Når du har fullført en bokstav, vil det korresponderende ordet til høyre være krysset ut. Dette spillet ble laget med det formål å hjelpe spillere med å øke observasjonsevnen og kjenne til mer ordforråd.

Nettside: connectionsgame.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Animals Word Search. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.