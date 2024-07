Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ABC words med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ABC Words vil presentere en rekke vokabular og spillere må velge 1 av 3 bilder som tilsvarer det gitte vokabularet. ABC Words er et interessant puslespill med sikte på å hjelpe spillere å gjenkjenne mer ordforråd. Når du begynner å spille, vil et vokabularord vises ovenfor, sammen med 3 bilder som tilsvarer 3 forskjellige alternativer nedenfor. Spilleren vil velge ett av disse tre bildene hvis du tror det representerer betydningen av ordet ovenfor. Du kan også hoppe over det puslespillet når du trykker på frem-knappen på skjermen. Spillet krever at spillere har evnen til å forstå et rikt og mangfoldig ordforråd.

Nettside: connectionsgame.io

