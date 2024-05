Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ZyraTalk med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vi mener at å utvide din lokale virksomhet ikke bør kreve så mye programvare eller dyr markedsføring. ZyraTalk hjelper lokale servicebedrifter med å bygge bedre relasjoner med kundene sine og vokse siden 2017. Vår verdens første vekstmotor bruker bransjespesifikk nettchat, SMS, e-postmarkedsføring sammen med kunstig intelligens for å forbedre kundeforhold før og etter salget slik at kundene dine fortsetter å komme tilbake. Hvis du er lei av høye kundeanskaffelseskostnader og vil at din lokale virksomhet skal trives, er ZyraTalk noe for deg.

