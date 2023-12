Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zoom Web med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Zoom er et videotelefoniprogram utviklet av Zoom Video Communications. Gratisversjonen gir en videochattetjeneste som tillater opptil 100 enheter samtidig, med en tidsbegrensning på 40 minutter for gratiskontoer som har møter med tre eller flere deltakere. Brukere har muligheten til å oppgradere ved å abonnere på en av planene deres, med det høyeste som tillater opptil 1000 personer samtidig, uten tidsbegrensning. Under COVID-19-pandemien var det en stor økning i bruken av Zoom og lignende produkter for fjernarbeid, fjernundervisning og sosiale relasjoner på nettet.

Nettside: zoom.us

