Payroll by Credit Card-funksjonen fra Zil Money lar deg betale ansatte i tide og tjene penger tilbake. Avskriv også lønnsfinansiering med kredittkortgebyrer som en forretningsutgift. Forbedre kontantstrømmen og ansattes tilfredshet med denne fleksible løsningen. Zil Money er designet for å hjelpe brukere med å gjøre betalingsadministrasjonen enkel og effektiv. Du kan nyte ulike betalingsalternativer som ACH, bankoverføring, eChecks, utskrivbare sjekker og mer. Plattformen lar deg også tilpasse og skrive ut sjekker umiddelbart på blanke papirer ved å bruke en vanlig skriver på kontoret eller hjemme. Zil Money er et finansteknologiselskap, ikke en bank eller et FDIC-medlem. Zil Money tilbyr banktjenester gjennom partnerskap med FDIC-medlemsbankene Silicon Valley Bank og Texas National Bank.

Nettside: zilmoney.com

