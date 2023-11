Zentacle er den best utformede dykkeloggen tilgjengelig, med over 20 000 aktive brukere over hele verden. Hvis du er en fan av AllTrails eller Strava og elsker havet, vil du elske Zentacle. Søk etter dykking, fridykking og snorkelsteder rundt om i verden med kart, detaljerte anmeldelser og bilder kuratert av havelskere som deg. Bruk denne som dykkeloggen for å huske hvor du har vært og all informasjon og notater knyttet til dykkene dine, og samle digitale stempler i deltakende dykkebutikker. PADI-, NAUI- og SSI-sertifiserte dykkere kan bruke Zentacle til å erstatte papirdykkeloggen og sikre at du aldri mister loggene dine. Fungerer med data fra ulike produsenter som Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto og ScubaPro. Den fungerer også offline, slik at du kan logge dykkene dine og synkronisere dem med skyen senere.

Nettside: zentacle.com

