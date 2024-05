Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zensors med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Foundation AI for oppdragskritiske beslutninger. Enkel AI-modell for å forstå rom, overvåke tjenesteprosesser, forutsi nøyaktig og garantere effektivitet. Zensors vil konvertere hvert kamera i bygningen din til en AI-drevet supersensor. AI-plattformen gjør dette ved å koble til de eksisterende kameraene dine og kan overvåke et område for å spore flere arbeidsflyter rundt kapasitetsstyring, bemanning, rengjøring, kundeopplevelse og sporing av forretningsaktiva. AI lærer aktivitetsmønstre for å strømlinjeforme fasilitetsadministrasjon eller forretningsprosesser og gir sanntids anomalivarsler, prognoser og rik dataanalyse.

Nettside: zensors.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Zensors. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.