Zenskar er en New York-basert Quote-to-cash-plattform som kan automatisere kompleks abonnements- og bruksbasert fakturering, administrere fordringer, gi analyser, sette opp fleksible arbeidsflyter for inntektsgjenkjenning og automatisere bruksdatamåling. Zenskar hjelper kreative salgsteam med å holde seg kreative med priser/kontrakter uten å gjøre det vanskelig for økonomiteam! Besøk oss på www.zenskar.com

Nettside: zenskar.com

