Zego er et automatiseringsselskap for eiendomsforvaltning som forenkler tungvinte, men kritiske arbeidsflyter for ledere og foreninger. Vår moderne plattform akselererer NOI-vekst og reduserer risiko, og hjelper kunder med å skalere ressurser, bygge tillit og ta datastøttede beslutninger. Fra betalinger og bruksadministrasjon til beboerengasjement, integreres Zegos automatiserte arbeidsflyt sømløst med ledende eiendomsadministrasjonssystemer som gir brukerne sanntids og nøyaktig informasjon til fingerspissene. Siden starten i 2003 har Zego (et globalt betalingsselskap) utviklet seg fra en ledende betalingsleverandør til en omfattende automatiseringsplattform for eiendomsforvaltning. Med mer enn 350 ansatte betjener Zego 7000 boligeiendomsselskaper og over 15 millioner enheter over hele landet. Lær mer om hva som gjør Zego til en av de beste automatiseringsplattformene for arbeidsflyt for eiendomsadministrasjon på gozego.com.

Nettside: gozego.com

