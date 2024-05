Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Yordex med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Yordex Smart PO hjelper bedrifter med å redusere fakturabehandlingskostnadene med opptil 75 %, forbedrer synlighet, optimerer kontantstrøm og leverer vinnende kjøper/leverandørforhold. Smart PO tar aktivt kontroll over situasjonen. Når de er sendt, vil de sørge for at de er fullført frem til endelig betaling med så lite involvering fra deg som mulig. De vil automatisk avstemme, automatisk motta og automatisk betale og dermed spare deg for mye tid. Kom i gang med Yordex med praktisk talt ingen avbrudd i dine nåværende prosesser. I motsetning til andre AP-løsninger har Yordex ingen kostbar, tidkrevende prosessredesign som gjør at du kan maksimere avkastningen på investeringen fra dag 1.

Nettside: yordex.com

