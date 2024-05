Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for YesBackup med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

YesBackup lar deg få tilgang til de sikkerhetskopierte filene dine mens du er på farten ved hjelp av Android-enheten din. Bla gjennom og del bildene og dokumentene dine, strøm musikken din, synkroniser filene dine og se videoene dine hvor som helst og når som helst koblet til trådløst eller 3G. I tillegg til alle disse flotte funksjonene kan du skrive notater umiddelbart, tegne kruseduller mens du er på farten og ta bilder gjennom appen. Last opp bildene dine direkte til YesBackup-synkroniseringsmappen din eller publiser direkte på Facebook eller Twitter og del med alle vennene dine. YesBackup-applikasjonen legger filene og bildene dine rett ved fingertuppene når du trenger dem. Enten det er en jobbpresentasjon eller visning av bilder til dine kjære, vær aldri uten et dokument igjen! Hvis du ikke har en YesBackup-konto, kan du enkelt registrere deg i applikasjonen og dra nytte av vår gratis prøvelagringsplass. For å få det beste ut av YesBackup, last ned skrivebordsapplikasjonen til din PC eller Mac og få filene dine sikkerhetskopiert automatisk, med YesBackup trenger du aldri å bekymre deg igjen.

Nettside: yesbackup.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet YesBackup. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.