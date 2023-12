Yammer ((lytt)) er en freemium sosiale nettverkstjeneste for bedrifter som brukes til privat kommunikasjon i organisasjoner. Tilgang til et Yammer-nettverk bestemmes av en brukers Internett-domene, slik at bare personer med godkjente e-postadresser kan bli med i deres respektive nettverk. Tjenesten startet som et internt kommunikasjonssystem for slektsnettstedet Geni.com, og ble lansert som et uavhengig produkt i 2008. Microsoft kjøpte senere Yammer i 2012 for 1,2 milliarder dollar. For øyeblikket er Yammer inkludert i alle bedriftsplaner for Office 365 og Microsoft 365.

