Yahoo! Mail er en e-posttjeneste lansert 8. oktober 1997 av det amerikanske selskapet Yahoo!, nå et datterselskap av Verizon. Den tilbyr fire forskjellige e-postplaner: tre for personlig bruk (Basic, Plus og Ad Free) og en annen for bedrifter. Fra januar 2020 har Yahoo! Mail hadde 225 millioner brukere. Brukere kan få tilgang til og administrere postboksene sine ved hjelp av webmail-grensesnitt, tilgjengelig ved hjelp av en standard nettleser. Noen kontoer støttet også bruk av standard e-postprotokoller (POP3 og SMTP). Siden 2015 kan brukere også koble ikke-Yahoo e-postkontoer til webmail-klienten. I mange år kunne brukere åpne kontoer ved å bruke enten ''@yahoo.com'' eller "@ymail.com", eller en nasjonal domene (''@yahoo.fr'' i Frankrike, ''@yahoo.co.uk'' i Storbritannia,''@yahoo.it'' i Italia, osv.). For øyeblikket har Yahoo! tillater bare brukere å registrere ''@yahoo.com''-kontoer.

Nettside: mail.yahoo.com

