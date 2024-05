Xuexila Online Learning Network (www.xuexila.com) ble etablert 31. mars 2006. Det er en gratis lærings-, gjensidig assistanse- og delingsplattform under Guangzhou Chenlong Education Technology Co., Ltd. Plattformen tilbyr gratis læringstjenester for læringsentusiaster: veiledning for læringsmetoder, opplæringsprogrammer for minne og hjerneforbedring, engelsklæring, datakunnskap, hurtiglesing, eksamensveiledning, tale og veltalenhet, videoopplæringer, gratis nedlasting av læremateriell og andre nettbaserte læringstjenester. Vi er forpliktet til å være en storstilt tjenesteplattform som gir gratis læringsrelatert materiale til nettbrukere! Informasjonen på Xuela-nettstedet sendes inn av nettbrukere, nøye skjermet og nøye redigert, og deretter deles det beste innholdet med alle. Her kan du dele dokumentene dine med millioner av nettbrukere, oppnå gjensidig hjelp og nyte gleden av å dele, lære og vokse sammen!

