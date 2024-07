Wordscope er et omfattende AI-verktøy designet for å strømlinjeforme prosessen med å oversette dokumenter. Den tilbyr en omfattende portefølje av funksjoner for å sikre kvalitet og konsistens på tvers av oversettelser. Verktøyet bruker nevral maskinoversettelse for å øke produktiviteten. Wordscope tillater lagring og gjenbruk av oversettelser med private oversettelsesminner, og forhindrer redundans. En inkluderende terminologidatabase hjelper til med å opprettholde konsistens på tvers av ulike typer innhold og medier. Verktøyet drar også nytte av offentlige oversettelsesminner, som muliggjør bruk av oversettelser fra offisielle flerspråklige nettsteder. Andre funksjoner inkluderer et komparativt revisjonsverktøy for troskap til originalteksten, kvalitetskontrollverktøy for feildeteksjon og synonymlister for å forbedre stilen. Det tillater prosjektdeling mellom flere oversettere, og gir allsidighet for store arbeider. Verktøyet støtter et bredt utvalg av språk. I tillegg til de tekniske egenskapene, er Wordscope designet for ekstern tilgjengelighet, og muliggjør oversettelser fra hvor som helst på en MAC eller PC. Totalt sett fungerer Wordscope som en alt-i-ett-løsning for profesjonelle oversettere, med mål om å øke produktiviteten og inntektene.

Nettside: pro.wordscope.com

