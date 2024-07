Wonderslide er en AI-drevet presentasjonsprodusent som tilbyr en rask og enkel måte å designe fantastiske presentasjoner på. Med Wonderslide kan brukere laste opp utkast til lysbilder og AI-designeren, drevet av et nevralt nettverk, finner raskt det perfekte designet for presentasjonen. Den ferdige presentasjonen er klar for nedlasting på bare noen få sekunder. En av hovedfunksjonene til Wonderslide er at det er enkelt å gjøre endringer i designet eller fargeskjemaet til et lysbilde med bare et enkelt klikk. AI-designeren tar seg av alle nødvendige justeringer, og eliminerer behovet for brukere å gå gjennom unødvendige innstillinger. Verktøyet tillater også tilpasning og merkevarebygging, slik at brukere kan velge farger, fonter og stiler som stemmer overens med firmaets merkevarebok, og legge til en logo på alle lysbilder. Vennlig interaksjon er en annen fordel med Wonderslide, siden den fungerer sømløst med PowerPoint- og Google Slides-filer. AI-designeren ordner og justerer alle elementene, og returnerer en fil som brukere kan redigere videre om nødvendig. Wonderslide er populært blant fagfolk fra mellomstore og små bedrifter som ønsker å spare tid på å designe presentasjoner og fokusere på viktigere oppgaver. Det er spesielt gunstig for folk som salgsrepresentanter, HR-ledere og markedsføringsmedarbeidere som ikke kan bruke mye tid på design. Verktøyet tilbyr en gratis prøveperiode på 7 dager, hvor brukere kan behandle ubegrensede utkastfiler og forhåndsvise design. Wonderslide tilbyr også fleksible prisplaner, inkludert en årlig plan med 40 % rabatt og en månedlig plan, som gir brukerne full tilgang til alle funksjoner. Enterprise-planer er også tilgjengelige, og tilbyr tilpasningsmuligheter for å passe de spesifikke behovene til bedrifter. I fremtiden har Wonderslide som mål å forbedre komposisjonen for lysbilder med tabeller, diagrammer og skjemaer, samt lage imponerende grafer og diagrammer fra brukerdata. Brukere oppfordres til å dele sine tilbakemeldinger med teamet for kontinuerlig forbedring.

Nettside: wonderslide.com

