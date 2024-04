Wizdeo er et ledende digitalt YouTube-byrå som jobber med europeiske beste merkevarer, med til dags dato totalt +160 merkede innholdsvideoer som har generert +55 millioner naturlige visninger for kundene sine. Vi jobber med alle industrisektorer, inkludert dagligvarehandel, spill, mobilapper, leker og frivillige organisasjoner. Wizdeos byrå og MCN-bedrifter støttes av Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), et proprietært stordataverktøy som sporer og analyserer over 700 000 kanaler over hele verden, inkludert 17 000 merkekanaler, 55 mill videoer, 40 mill brukere. Wizdeo Analytics gir skapere og merkevarer automatiske og personlig tilpassede forslag for å videreutvikle kanalens publikum og måle konkurransen: YouTube-markedsandeler, topppåvirkere og de beste annonsekampanjene. Wizdeo Analytics matcher også Youtube-skapere til merkevarenes behov for spesifikke merkeinnholdskampanjer og lar dem målrette gjennom influencers publikum mot de mest lønnsomme segmentene av publikummet deres.

