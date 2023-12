Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wistia med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Wistia Inc. er et videoprogramvareselskap lokalisert i Cambridge, Massachusetts. Wistia tilbyr video-hosting-tjenester for bedrifter, med analyse- og markedsføringsfunksjonalitet. Fra og med 2017 bruker 300 000 selskaper Wistia. Per 2018 hadde Wistia 87 ansatte.

Nettside: wistia.com

