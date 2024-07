Wiser Media er et smart sosialt bibliotek som fokuserer på kultur og teknologi. Den tilbyr en plattform der brukere kan oppdage og få tilgang til kuraterte deler av podcaster, videoer, artikler og nyhetsbrev anbefalt av et fellesskap av livslange elever. Innholdet er personlig tilpasset brukerens smak, og gir en skreddersydd opplevelse. Plattformen hjelper ikke bare brukere med å lagre og organisere digitalt innhold, men fremmer også et fellesskap av elever som kommer sammen for å oppdage kuratert innhold av høy kvalitet og lære av hverandre. Den har som mål å bekjempe informasjonsoverbelastning ved å bruke AI-aktiverte smarte funksjoner for å transformere artikkel-, podcast-, video-, nyhetsbrev- og lydboklenker til et bibliotek med seksjoner. Dette lar brukere lage sine egne kuraterte samlinger av innhold, noe som gjør det enklere å finne og få tilgang til relevant materiale. Wiser Media fremmer ideen om kurering som en generøsitetshandling i stedet for å være udemokratisk eller elitistisk. Den legger vekt på deling av det brukere elsker og synes er inspirerende. Plattformen er designet for å imøtekomme behovene til nysgjerrige individer og samfunn som søker å organisere kunnskap og visualisere deres intellektuelle sysler. Den har som mål å tilby et sentralisert knutepunkt for brukere å få tilgang til og utforske mangfoldig innhold på ett sted. Wiser Media er et prosjekt av Wiser Media Labs, et selskap som verdsetter brukertilbakemeldinger og henvendelser. Plattformen er basert i London og opererer under opphavsretten til Probably Medya AŞ.

Nettside: wisermedia.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wiser Media. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.