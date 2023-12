Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wire med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Wire er en kryptert kommunikasjons- og samarbeidsapp laget av Wire Swiss. Den er tilgjengelig for iOS, Android, Windows, macOS, Linux og nettlesere som Firefox. Wire tilbyr en samarbeidssuite med messenger, taleanrop, videosamtaler, konferansesamtaler, fildeling og eksternt samarbeid – alt beskyttet av en sikker ende-til-ende-kryptering. Wire tilbyr tre løsninger bygget på sin sikkerhetsteknologi: Wire Pro – som tilbyr Wires samarbeidsfunksjon for bedrifter, Wire Enterprise – inkluderer Wire Pro-funksjoner med tilleggsfunksjoner for store eller regulerte organisasjoner, og Wire Red – on-demand krisesamarbeidspakken . De tilbyr også Wire Personal, som er en sikker meldingsapp for personlig bruk.

Nettside: wire.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wire. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.