WhoIsHostingThis.com er et webmasterverktøy som lar deg finne ut hvilken webvert et nettsted bruker. De fleste verktøy for nettredaktører sliter med dette enkle spørsmålet: hvem er egentlig vert for et nettsted? NetCraft.com kan for eksempel gi deg inntrykk av at HostGator.com er vert for The Planet. Det er det åpenbart ikke - det er hostet av HostGator! -men de leier plass i The Planets datasenterserie. Å kjenne til den virkelige webverten er uvurderlig hvis du trenger å utstede en DMCA-klage, injurier eller rapportere et DDoS-angrep som et hastespørsmål. WhoIsHostingThis.com bruker flere datakilder for å gi mer nøyaktige resultater, i tillegg til å gi anmeldelser av webhotellmerker, vertssammenligningsverktøy og en DMCA-fjernelsestjeneste. Verktøyet har blitt omtalt i New York Times, LifeHacker og Download Squad. Den brukes også av den britiske regjeringen og Association of Chief Police Officers i Storbritannia for å spore opp nettstedverter.

Nettside: whoishostingthis.com

