Font Finder-verktøyet fra What Font Is er en AI-drevet løsning som gjør det mulig for brukere å identifisere fonter fra et hvilket som helst bilde. Verktøyet har en katalog som inneholder over 900 000 indekserte fonter, som enten kan være kommersielle eller gratis. Brukere kan ganske enkelt laste opp et bilde og velge fonten de trenger, og Font Finder AI vil vise over 60 lignende fonter som enten kan lastes ned eller kjøpes. Verktøyet bruker avansert AI for å gjenkjenne fonter i 90 % av tilfellene, og for de resterende 10 % feilene er det vanligvis bilder av lav kvalitet som er årsaken. Systemet er i stand til å oppdage fonter uavhengig av utgiver, produsent eller støperi, slik at brukere kan søke etter en spesifikk manglende font fra kildene levert av en klient eller identifisere en font de finner visuelt tiltalende. Verktøyet gir et brukervennlig grensesnitt der bildet som er lastet opp kan beskjæres, optimaliseres og legges inn for å oppnå resultater. Font Finder-verktøyet inkluderer også tilleggsfunksjoner som en webfontgenerator, et bilderedigeringsprogram for å dele bokstaver og justere lysstyrken, og en søk-etter-pris-funksjon for å filtrere fonter basert på kostnadene deres. Font Finder-verktøyet passer for designere, markedsførere og alle som jobber med fonter regelmessig og krever en presis og pålitelig måte å identifisere fonter på. Med en stor fontdatabase og et avansert AI-system regnes Font Finder som et av de beste fontsøkerverktøyene.

Nettside: whatfontis.com

