Alternativer - Wepik

Prezi

prezi.com

Prezi er et ungarsk presentasjonsprogramvareselskap grunnlagt i 2009, med kontorer i Budapest, San Francisco og Riga. Per april 2018 hadde Prezi mer enn 100 millioner brukere som hadde laget mer enn 325 millioner offentlige presentasjoner som har blitt sett over 3,5 milliarder ganger. Ordet prezi er...