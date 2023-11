WebProtégé er en skybasert applikasjon som lar brukere redigere OWL-ontologier i samarbeid, og den er tilgjengelig for bruk på https://webprotege.stanford.edu. Web-Protégé er for tiden vert for mer enn 68 000 OWL-ontologiprosjekter og har over 50 000 brukerkontoer.

