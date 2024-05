Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Washingtonian med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Washingtonian, magasinet Washington lever av, er regionens beste kilde til informasjon for restauranter, shopping, underholdning og personligheter. Det har vært Washingtons mest pålitelige guide til å bo, jobbe og leke i området i mer enn fire tiår takket være funksjoner som "100 aller beste restauranter", "Top Doctors" og "Great Places to Live." Det trykte magasinet leses hver måned av mer enn 400 000 mennesker, som bruker i gjennomsnitt 96 minutter på hvert nummer og lagrer hvert nummer i gjennomsnittlig fem måneder. Washingtonian.com når mer enn en million unike lesere hver måned. Washingtonian er en fem ganger vinner av National Magazine Award for sin rapportering og skriving.

