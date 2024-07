Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Vouchery med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vouchery.io er en omnikanal-markedsføringsplattform som hjelper merkevarer med å automatisere personaliserte markedsføringskampanjer, noe som øker den markedsførte avkastningen som et resultat. Vår programmerbare API-baserte infrastruktur gjør det mulig i tide å utløse det mest relevante tilbudet på hvert trinn av kundereisen, for å drive handling og forme kundeengasjement på alle kontaktpunkter. Vouchery Promo Hub kan enkelt integreres med enhver tredjeparts markedsføringsplattform, og sikrer kupongdistribusjon i sanntid via e-post, SMS eller meldingsapper som WhatsApp. Alt designet for å gi mindre rabatt og engasjere mer.

Nettside: vouchery.io

