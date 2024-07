Vocali.se er en ett-trinns tjeneste som lar brukere skille vokal og musikk fra enhver sang eller lydfil med uovertruffen kvalitet. Den bruker en maskinlærings- og kunstig intelligens-drevet motor kalt Spleeter for å behandle de opplastede sangene raskt og nøyaktig. Tjenesten er gratis og krever ingen programvareinstallasjon eller kontoregistrering. Det er enkelt å bruke Vocali.se. Brukere velger ganske enkelt en støttet lydfil fra enheten og klikker på "Skill musikk og vokal"-knappen. Etter en kort behandlingstid er de separerte filene automatisk tilgjengelige for nedlasting. Verktøyets funksjoner inkluderer en rask behandlingshastighet på mindre enn 2 minutter, med kontinuerlige forbedringer for å øke effektiviteten. Den støtter lydfiler på opptil 20 MB i størrelse eller 10 minutter i lengde. En av hovedapplikasjonene til Vocali.se er å lage karaokeversjoner av sanger. Ved å skille vokal og musikk kan brukere fjerne den originale vokalen og synge med på favorittsporene deres uten forstyrrelser. Vocali.se tilbyr også en seksjon for ofte stilte spørsmål som tar opp bekymringer om støttede lydformater, utdataformater, feilsøking, filrelatert -nedlasting og forbedring av lydkvaliteten. Tjenesten støttes av donasjoner for å holde den tilgjengelig og gratis for brukere. Vocali.se respekterer brukerens personvern og har klare vilkår for bruk og personvernpolicy. Samlet gir Vocali.se en praktisk og effektiv løsning for brukere som ønsker å skille vokal og musikk fra sanger for ulike formål, som karaoke eller remiksing.

Nettside: vocali.se

