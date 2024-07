Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Vivid med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vivid er en AI-drevet visuell editor i nettleseren som forenkler webstyling og utvikling. Det hjelper utviklere og designere å spare tid ved automatisk å generere kode for de første 80 % av en nettapp og tilby stylingverktøy for de siste 20 %. Med Vivid kan brukere redigere hvilken som helst del av nettappen sin direkte fra nettleseren og forhåndsvise stiler uten å måtte gjette. Den AI-drevne kodegenereringen gir også produksjonsklar kode hver gang, noe som sikrer nøyaktighet og kvalitet. Vivid har også et intuitivt og brukervennlig grensesnitt, som gjør det mulig for brukere å endre komponenter, inspisere elementer og foreta kopiering og stilredigeringer uten å måtte trykke på kode. Med Vivid kan utviklere og designere komme til arbeidet som betyr noe uten å kaste bort tid på travelt arbeid, slik at de kan spare tid og bli mer produktive.

Nettside: vivid.lol

