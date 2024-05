Viva.com Group, tidligere Viva Wallet, er en ledende europeisk teknologibank for betalinger på tvers av 24 markeder. Vi opererer på 17 språk og 9 valutaer, og støtter 30+ betalingsmåter globalt. Gratisappen, viva.com | Terminal, kan enkelt settes opp på smarttelefoner eller andre over 985 støttede enhetstyper, og forvandler disse enhetene effektivt til tilpasningsdyktige salgsterminaler, alt uten behov for ekstra maskinvare. Når du laster ned appen, kan bedriften din enkelt behandle ulike betalinger, administrere beholdning og få tilgang til salgsanalyse mens du er på farten. Denne kombinasjonen av mobilitet, kostnadseffektivitet og et brukervennlig grensesnitt gjør viva.com | Terminal-app er svært egnet for små bedrifter, popup-hendelser og eksterne lokasjoner. Vi forbedrer sikkerheten med viva.coms krypterings- og tokeniseringstjenester, og legger til et ekstra lag med beskyttelse under betalinger. Dette sikrer at du er beskyttet mot potensielle sikkerhetsproblemer og straffer. Nøkkelfunksjoner: Kontaktløse betalinger Samle inn tips Papirløse kvitteringer Koble til skrivere Salgsdata i sanntid Administrer skiftLokalisering Prosessbetalinger frakoblet Nøkkelfordeler:- Reduser transaksjonsgebyrene til 0 % og dra nytte av viva.coms unike cashback-konsept.- Få pengene dine umiddelbart etter hver transaksjon med vår Real- Tidsavregningsfunksjon. Ikke mer å vente på dager eller uker for å motta penger! - Med viva.com | Terminal og trykk på en hvilken som helst enhet - du kan godta betalinger direkte på din iPhone, Android-enhetene dine, eller velge mellom 985+ støttede enhetstyper!

Nettside: viva.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Viva.com. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.