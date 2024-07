Viso Suite er en alt-i-ett datasynsplattform som lar brukere bygge, distribuere og skalere applikasjoner uten kode. Plattformen gir et intuitivt visuelt programmeringsgrensesnitt og forhåndsbygde moduler for å forenkle utviklingsprosessen. Med Viso Suite kan brukere samle inn data for datasynskommentarer gjennom automatiserte innsamlingsmuligheter, noe som sikrer treningsdata av høy kvalitet samtidig som kontroll og sikkerhet opprettholdes. Plattformen lar også brukere kommentere bilde- og videodata ved å bruke en rekke automatiserte og semi-automatiserte merkeverktøy, noe som letter samarbeid mellom team og forbedrer kvaliteten på datasettet. Viso Suite støtter hele livssyklusen til datasynsapplikasjoner, fra datainnsamling til modellopplæring og utvikling, distribusjon, drift og vedlikehold. Brukere kan visualisere og overvåke ytelsen til applikasjonene sine gjennom overvåking av dashboards og tilpasse funksjonalitet ved å bruke byggeblokker og flytmodellering. Plattformen tilbyr funksjoner som objektlagring, enhetsadministrasjon, fjernvedlikehold og sikkerhetsverktøy for å sikre effektiv drift og personvernbevarende AI.Viso Suite henvender seg til ulike bransjer, inkludert transport, landbruk, teknologi, helsevesen, smartby, detaljhandel og produksjon. Ledende Fortune Global-selskaper stoler på Viso Suite for sine avanserte funksjoner og dens evne til å akselerere utvikling, distribusjon og skalering av datasynsapplikasjoner. Totalt sett er Viso Suite en omfattende og brukervennlig plattform som gir brukere mulighet til å utnytte kraften til datasyn uten behov for kodeekspertise, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for bedrifter som ønsker å utnytte AI-teknologi.

Nettside: viso.ai

