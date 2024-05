Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for VisitBasis med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

VisitBasis mobilapp hjelper selgere, detaljhandelsrevisorer og feltmarkedsføringsteam med å lage profesjonelle utførelsesrapporter for detaljhandel på en enkel måte. VisitBasis for Android er gratis for team på 10 eller færre brukere for å gjennomføre detaljhandelsrevisjon og produktundersøkelser, samle inn markedsdata, lage elektroniske skjemaer, administrere oppgaver og få PDF-rapporter og bilderapporter. Samle inn markedsdata: 1. Lag skjemaer og produktbaserte undersøkelser raskere med vår visuelle dra-og-slipp-skjemabygger. 2. Spar tid på å tildele oppgaver med flere arbeidsflytalternativer og varsler. 3. Styrk teamet ditt med vår brukervennlige mobilapp. Optimaliser rutene deres og øk antall besøk per dag. 4. Reduser risikoen for menneskelige feil og forhindre svindel med vårt besøksvalideringssystem. 5. Få eksklusive markedstrender ved å aktivere automatisert produktbildegjenkjenning. Bygg interaktive rapporter og dashboards: 1. Reager raskt på stadig skiftende kundekrav. Tilpass interaktive rapporter med filtre, bilder og redigerbare diagrammer og tabeller. 2. Visualiser dataene dine med fullt integrert Google Data Studio. Automatiser dataoverføringene dine og spar timer på manuell eksport. 3. Spar tid med enkle å dele, klare til bruk PDF-rapporter som inneholder markedsdataene dine sammen med bilder. 4. Bekreft suksessen til detaljhandelen din med vårt søkbare bildegalleri. 5. Planlegg oppfølgingsaktiviteter rett fra bildene. Merkevarer, CPG-produsenter, BTL-byråer, tjenesteleverandører av detaljhandelsvarer, meglere og distributører bruker VisitBasis til: Revisjon av detaljhandel / Varehandel i butikk / Markedsføring i butikk Utføring av handelsprogram Produktinnsikt Planogram-overholdelse Hylleevaluering Prøvetaking, hendelses- og varekontroll Merchandising og visninger Konkurrentinnsikt Vis Revisjon Pris Sjekk Sign, POP & POS-verifisering Tilgjengelighet på hyllen Automatiser dine feltmarkedsføringsoperasjoner i dag!

